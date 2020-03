Il Paradiso delle signore non si ferma: anticipazioni dal 23 al 27 marzo. Una speranza per Federico

Il Paradiso delle signore non si ferma. Si sono invece fermate le riprese delle puntate dell'ultimo mese per le disposizioni per il Coronavirus, e quindi è possibile che la produzione decida per una sosta più lunga nel periodo pasquale.

Tanti i colpi di scena nelle anticipazioni dal 23 al 27 marzo.

Lunedì 23

Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo vivono un momento di felicità perchè si sono finalmente ritrovati, mentre al grande magazzino iniziano le selezioni per cercare una nuova Venere dopo la partenza di Marina. Si sa che sarà l'attrice Arianna Montefiori ad interpretare la nuova commessa del Paradiso.

Gabriella viene invitata a presentare la sua collezione a Parigi e Marta vuole partire con lei per interpellare un luminare che possa aiutarla a curare la sterilità.

Dopo l'annuncio del matrimonio tra Achille Ravasi e la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, il faccendiere designa proprio Umberto Guarnieri per tenere il discorso a Roma per la presentazione dell'Expo. Riccardo suggerisce a Umberto di chiedere aiuto a Federico per la preparazione del discorso.

Intanto prosegue la relazione tra Riccardo Guarnieri e Angela Barbieri.

Martedì 24

Silvia Cattaneo consiglia al figlio Federico di non dire al padre Luciano che sta aiutando Umberto con il discorso. Riccardo decide che è arrivato il momento di affrontare Marcello e dirgli quello che c’è tra lui e Angela, mentre Marta nasconde a Vittorio la sua intenzione di partire per Parigi mentre continua a organizzare il suo viaggio. Ennio non si rassegna e torna a corteggiare Clelia. La Calligaris non ci ha ripensato e ribadisce il suo no.

Tra Silvia e Luciano va sempre peggio. Il matrimonio di facciata è – giorno dopo giorno – più difficile da tenere in piedi. Sono ormai ai ferri corti e il ragioniere rinfaccia alla moglie un’ennesima menzogna. Silvia risponde facendogli notare il tradimento con Clelia.

Mercoledì 25

Luciano scopre che Federico sta aiutando Umberto e rassicura il ragazzo del fatto che non gli dispiaccia. La Venere Roberta e Marcello Barbieri vivono un momento di intimità e il ragazzo confessa alla Pellegrino di aver sofferto molto per averla persa.

Achille Ravasi preme per affrettare le nozze con Adelaide e riesce a stabilire una data. In questo modo spera di mettere le mani sul patrimonio della contessa e poter pagare il suo ricattatore.

Nel frattempo Silvia affronta Clelia, ma questa volta la moglie del ragioniere ne esce del tutto sconfitta. Il colpo di scena è la notizia che Federico potrebbe tornare a camminare.

Giovedì 26

Gabriella è inquieta per il suo viaggio in Francia e per la volontà di Marta di accompagnarla all'insaputa di Vittorio, il quale però scopre tutto e convince la moglie a non partire. Gabriella quindi parte da sola ma scopre che Cosimo Bergamini è nel suo stesso albergo.

Intanto Federico deve decidere se sottoporsi all'operazione. Dopo la delusione del primo intervento non se la sente di rivivere una simile situazione. Cambia però idea quando Roberta è vittima di un tentativo di scippo e a salvarla è proprio Marcello Barbieri.

Venerdì 27

Nell'ultima puntata della settimana Umberto si complimenterà del successo del discorso preparato da Federico, davanti ad un Luciano Cattaneo sempre più irritato dalla situazione. Intanto al grande magazzino continuano le selezioni per la Venere. Nessuna delle candidate convince Clelia, però, ne emerge una sulle altre. Si chiama Laura Parisi e il suo approccio è decisamente intraprendente. È Vittorio, quindi, a accordarle una settimana di prova.

Salvatore scopre che Gabriella non è sola a Parigi, ma che con lei c’è Cosimo. Ovviamente non la prende bene: il giovane Amato va su tutte le furie. Gabriella ha presentato la nuova collezione con successo e ne è felice. Tuttavia, la febbre la costringe a rimandare il rientro a Milano. A prendersi cura della stilista, c’è proprio Cosimo.