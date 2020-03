Paradiso delle signore, Ludovica Brancia informa Umberto che Attilio Ravasi sta dilapidando il suo patrimonio

Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) scoprirà che Achille Ravasi (Roberto Alpi) sta dilapidando il patrimonio della sua famiglia. Il primo accenno nella puntata numero 100 del Paradiso delle signore, andata in onda venerdì 6 marzo. Ma la certezza arriverà nelle prossime puntate.

Achille Ravasi, dopo aver prelevato 15 milioni per acquistare il quadro regalato alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina), ha promesso al direttore della banca di ripianare il debito al più presto, ma non ha la liquidità per farlo.

La scoperta, nelle prossime puntate, porterà Ludovica a confidarsi con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che utilizzerà l'informazione per smascherare Achille, in procinto di sposarsi con Adelaide. Un matrimonio che sembra sempre più difficile che vada in porto. Ed allora sarà la delusione e la volontà di allontanarsi da Milano a far uscire dalla fiction per qualche settimana la contessa?

