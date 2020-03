Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo

Il Paradiso delle Signore 4 puntata 106 lunedì 16 marzo

Angela, dopo il ritorno da Rapallo e il bacio appassionato con Riccardo Guarnieri, rivela a Gabriella e Roberta, amiche e coinquiline, quanto successo.

Vittorio e Marta devono fare i conti con la dura realtà. La moglie di Conti non può avere figli. È quanto appreso dai continui controlli a cui Marta si è sottoposta. Vittorio, però, decide di mandare le analisi al dottor Theodor Reisemann. È un luminare svizzero in cui ripone fiducia e – forse – anche l’ultima speranza di veder sovvertito il responso.

Rocco non si capacita ancora della partenza di Marina così Irene gli offre il suo supporto e conforto.

Al Circolo arriva Enza Sampò, una giornalista di una trasmissione itinerante dal titolo Campanile Sera. È lì che apprende della campagna sul bikini del Paradiso, senz’altro una mossa coraggiosa.

Nel frattempo Riccardo prende una decisione sulla sua relazione con Ludovica. Proprio quando è intenzionato a rompere con lei, però, accade un imprevisto. Scopre, infatti, che la Brancia, in accordo con la zia Adelaide, è determinata a dichiarare ufficialmente il loro fidanzamento.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata 107 martedì 17 marzo 2020

Armando ha un terribile mal di schiena e Agnese si mostra molto premurosa nei confronti del capo magazziniere. Lo invita a stare a casa, ma Ferraris perpisce sulle spalle il peso della responsabilità del magazzino. Non se la sente proprio di lasciare da solo Rocco con un ingente carico di lavoro.

Nel frattempo è uscita la nuova collezione del Paradiso, la cui punta di diamante rivoluzionaria è sicuramente il bikini. È un modello azzardato per l’epoca e non passa di certo inosservato.

Arriva una recensione negativa per il Paradiso in generale e in particolare per la stilista Gabriella Rossi. Tuttavia, c’è anche del buono all’orizzonte. Infatti, si riaccende l’entusiasmo per la visita di Enza Sampò. La giornalista è una grande ammiratrice della novità e del coraggio del grande magazzino.

Achille Ravasi, nominato da Flavia per gestire il patrimonio di Ludovica, continua a fare di testa sua. Il punto è che Ludovica inizia a sospettare qualcosa e si sfoga con Umberto che non aspetta altro che un pretesto per affossare il rivale.

Angela ha paura di non essere all’altezza di un giovane altolocato come Riccardo. Per questo, con il cuore a pezzi, decide di porre fine alla loro storia tormentata.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata 108 mercoledì 18 marzo 2020

Angela continua a ripensare alla decisione sofferta di rompere con Riccardo. Con le amiche ripercorre quanto accaduto la sera prima, passo passo, in modo analitico.

Arriva il compleanno di Silvia e Luciano la invita a cena. È un passo verso la riconciliazione? No, è un gesto fatto solo per il bene di Federico in modo che lui non sappia mai la verità. È Silvia a chiedergli della cena e l’amore per un figlio che non è suo, spinge Luciano a assecondarla. Il ragioniere apre il suo cuore a Clelia: la convivenza con la moglie diventa ogni giorno più dura da sopportare.

Le critiche negative non fanno bene al Paradiso. Gabriella, però, è finalmente supportata da un personaggio televisivo molto popolare. È Enza Sampò, la giornalista che apprezza davvero la novità del grande magazzino.

Riccardo non è intenzionato a farsi mettere alcun bastone tra le ruote. Prende una decisione definitiva per lui e Ludovica e corre da Angela.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata 109 giovedì 19 marzo 2020

Silvia riceve dei fiori e pensa che siano da parte di Luciano. È solo un’illusione.

Riccardo ha lasciato Ludovica e comunica la rottura con la Brancia alla famiglia. Adelaide non reagisce per niente bene. Al contrario, Umberto sostiene il figlio. Marta è felice del fatto che Riccardo abbia capito i suoi veri sentimenti. Vittorio è sorprendentemente perplesso dalla storia d’amore del cognato con Angela.

Per le Veneri è una giornata di lavoro lunga, con tanto di straordinari. Infatti è necessario preparare l’allestimento al grande magazzino per la collezione a marchio Paradiso. Dal giorno seguente, infatti, è in vendita la tanto attesa nuova collezione con tanto di bikini.

Silvia e Luciano sono fuori a cena per il compleanno di lei e incontrano Clelia e Ennio. Il ragioniere e la capocommessa sono seduti a tavoli differenti e sono entrambi accompagnati. Nessuna delle due cose li disincentiva a guardarsi. Clelia, a un certo punto, capisce qual è tutta la verità su Federico.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata 110 venerdì 20 marzo 2020

È ancora l’alba. Gabriella, già vestita di tutto punto, bussa alla porta di casa Amato. Supplica Salvatore di andare con lei al Paradiso per controllare la vetrina. Lo stesso Salvatore, la sera prima, ha contribuito a allestirla.

Arrivano a Milano le analisi di Marta mandate in Svizzera. Vittorio apprende che non c’è stato alcun errore nemmeno la prima volta. La moglie non può diventare mamma.

A casa Cattaneo la situazione tra Luciano e Silvia è davvero insostenibile. Non per questo i ragioniere corre da Clelia. Al contrario, Luciano confessa a Clelia che non può accoglierla nella sua vita.

Clelia sta andando a un appuntamento con Ennio, metabolizzando l’informazione. A quel punto è lei a correre da Luciano. Torna sui suoi passi, varca la soglia del grande magazzino e si precipita dal ragioniere. È finalmente arrivato il momento, per Clelia e Luciano di dichiarare al mondo il loro amore?