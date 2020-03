Bella da morire prende il posto su Rai1 de La vita promessa 2: le anticipazioni

La fiction in quattro puntate Bella da morire prende il posto su Rai1 de "La vita promessa 2" ogni domenica a partire dal 15 marzo. Grande attesa per una produzione girata la scorsa estate con attori di primo piano.

Cristiana Capotondi (che impersona l'ispettrice di polizia Eva Cantini) e Matteo Martari (Marco Corvi con il quale Eva intreccerà una relazione) sono i protagonisti del giallo scritto da Filippo Gravino, Flaminia Gressi e Davide Serino e con la regia di Andrea Molaioli. Tra gli artisti Giulia Arena (nel personaggio di Gioia Scuderi e conosciuta per aver interpretato Ludovica Brancia di Montalto ne Il Paradiso delle Signore), Lucrezia Lante della Rovere (il magistrato Giuditta Doria), Benedetta Cimatti (il medico legale Rachele Cantini) e poi ancora Gigio Alberti (Sergio Cantini), Elena Radonicich (Sofia Scuderi), Paolo Sassanelli (Claudio Scuderi), Anna Ferruzzo (Tina Scuderi), Fausto Maria Sciarappa (Ignazio Iurini), Denis Fasolo (Graziano Silvetti), Margherita Laterza (Anita Mancuso) e la piccola e bravissima Giulia Patrignani (che sarà Camilla Bonsini).

La trama ruota intorno al personaggio di Eva Cantini, ispettrice di polizia, tornata da poco nella sua cittadina di origine per fare i conti con il suo passato, che viene chiamata a indagare sulla scomparsa di Gioia Scuderi, la ragazza più bella e desiderata del paese, aspirante reginetta di bellezza. Una corsa contro il tempo per ritrovare la ragazza viva, ma che non servirà: Gioia Scudere viene trovata senza vita in fondo al lago. L'ispettrice scopre che c'è un legame misterioso tra lei e la ragazza uccisa.

Le tre donne, l'ispettrice di polizia, il magistrato e il medico legale, stringono un'alleanza per scoprire la verità e per dare giustizia a una ragazza innocente, la cui unica colpa è stata quella di essere troppo bella.