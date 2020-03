Paradiso delle signore, i dubbi di Federico Cattaneo sulla fidanzata e i genitori ed il rapporto con Marta

Per Federico Cattaneo (Alessandro Fella) la trama del Paradiso delle signore, la popolare fiction di Rai1, sembra proporre a breve la scoperta delle verità che riguardano la sua vita. Verità che potrebbero intrecciarsi tra loro.

Nel corso del rinfresco organizzato al bar di Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) per festeggiare la pubblicazione dell'articolo sulle Frecce Tricolori, Federico insiste perchè la fidanzata Roberta (Federica De Benedittis) balli con Marcello. L'imbarazzo della ragazza, gli sguardi di Marcello Barbieri e una battuta di Salvatore, fanno intuire a Federico che tra i due esista qualcosa più della semplice amicizia. Una sensazione che Federico ha avuto anche nel pomeriggio, quando Roberta non ha gradito il possibile invito al rinfresco dell'attrice Lorena, amica di Marcello.

Ma non è l'unica sensazione che sta rendendo difficile la vita di Federico. Nonostante gli sforzi Silvia (Marta Richeldi) e Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) non riescono a non mostrare la freddezza che è scesa sul loro rapporto. Ed il ragazzo sta iniziando a farsi delle domande.

Se Federico scoprisse il bacio ed il rapporto che si erano creati tra Salvatore e Roberta in sua assenza, se non accettasse le bugie e lasciasse la ragazza, e se si confidasse con la madre Silvia, che qualcosa aveva percepito e che potrebbe confermare i dubbi, potrebbe decidere di troncare il fidanzamento. E se nella disperazione cercasse qualcosa e trovasse le prove che Luciano non è suo padre, la sua vita cambierebbe completamente.

Una scoperta deflagrante, ma che potrebbe avvicinarlo ancor più a Marta Guarnieri (Gloria Radulesco), sua sorella, con la quale da tempo ha instaurato un rapporto speciale.