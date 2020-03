Per una storia che sta nascendo, quella tra Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri, un'altra sta arrivando alla conclusione. Il Paradiso delle signore, la fiction di Rai1 record di ascolti, regala nuovi colpi di scena.

Nonostante Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) continui a giurare a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) tutto il suo amore, in realtà la bella stirlista del grande magazzino è sempre più attratta da Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), tanto da non presentarsi alla festa di Federico Cattaneo. Gabriella andrà anche al circolo con Cosimo, dicendo al fidanzato una bugia che però verrà scoperta da Marcello Barbieri.

Nelle puntate in onda nella seconda settimana di marzo i due fidanzati non riusciranno a chiarirsi, anzi il loro rapporto si incrinerà sempre più. E Bergamini non nasconde di essere pronto a cercare uno spazio più importante nel cuore della stilista.