Paradiso delle signore, sarà il matrimonio il motivo con il quale la contessa Adelaide si allontanerà dal set

Per permettere l'allontanamento per qualche settimana dell'attrice Vanessa Gravina, la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, dal set per un impegno teatrale, la trama del Paradiso delle signore inserisce un matrimonio.

La contessa, infatti, cercherà inutilmente un avvicinamento a Umberto Guarnieri, ma il tentativo non andrà a buon fine. Ne approfitterà Achille Ravasi (Roberto Alpi) per proporre ad Adelaide il matrimonio. Un annuncio che turberà profondamente Umberto. Non resta che attendere per sapere se la cerimonia sarà davvero celebrata, e la coppia si allontanerà per un lungo viaggio di nozze, o se la contessa all'ultimo momento lascerà Milano fuggendo da questo rapporto, per poi, casomai, tornare e far pace con Umberto.