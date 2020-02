Anticipazioni del Paradiso delle signore: il cuore di Clelia batte sempre per Luciano. Il destino di Ennio

Nel Paradiso delle signore, la fiction in onda ogni pomeriggio su Rai1, sembra sempre più lontana la possibilità che la storia tra la capocommessa Clelia (Enrica Pintore) e l'imprenditore di sale cinematografiche Ennio Palazzi (Enrico Pintore), abbia un lieto fine.

Più che la scoperta della lettera nella quale Silvia scrive al marito Luciano Cattaneo frasi che fanno ben capire che non è il padre di Federico, a far dubitare Clelia è l'atteggiamento dell'adorato figlio Carletto, che dimostra chiaramente un grande affiatamento con il ragioniere del Paradiso e ben poca simpatia per Ennio.

Sono segnali da non sottovalutare. A questo si aggiunge che l'attore che impersona Ennio è impegnato in nuovi lavori, che non gli permetteranno di essere così presente sulle scene da dare continuità e storie di primo piano al suo personaggio.

Il riavvicinamento tra Clelia e Luciano Cattaneo, che la gran parte degli spettatori si augura, è sempre più nell'aria ma sarà necessario attendere ancora per vedere gli sviluppi della storia. Potrebbe essere proprio il ritorno di Nicoletta a dare un'accelerazione alla vicenda. Ma Ennio non pare destinato ad uscire dalla storia così come c'è entrato, scendendo all'improvviso dalla sua macchina proprio davanti a Vittorio ed Elena.