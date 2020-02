Il paradiso delle signore, Umberto Guarnieri scoprirà che Federico è suo figlio e non solo

Ultimi due mesi di lavoro negli studi Videa a Roma per gli attori della fiction di Rai1 Il Paradiso delle signore, che nelle ultime puntate ha raggiunto ascolti incredibili, oltre i due milioni. Le scene che vengono girate in questi giorni si avvicinano al gran finale, che anche in questa stagione prevede emozionanti colpi di scena.

Tra questi la rivelazione della paternità di Federico Cattaneo. Dopo la scoperta che il ragazzo non è figlio di Luciano, il ragioniere dei grandi magazzini, e che invece il padre è proprio Umberto Guarnieri, la trama porterà verso l'incredibile rivelazione.

Gli attori mantengono il massimo riserbo, come peraltro prevede il contratto, ma qualcosa trapela. Il proposito di Silvia e Luciano Cattaneo, di non rivelare la verità al figlio per non turbarlo, è destinata a naufragare miseramente. Federico si sta interrogando già dalle puntate in onda sul motivo dei rapporti tesi dei genitori, e le rassicurazioni della madre Silvia inizieranno a non convincerlo. In casa Silvia nasconde ancora i biglietti e le lettere di Umberto, e qualcuno in famiglia sembra destinato a trovarle. Chi sia è presto per saperlo, ma potrebbero dare la svolta alla storia.

Di certo c'è che Umberto non rifiuterà l'evidenza e che qualche avvenimento svelerà anche un altro mistero che da sempre aleggia nella serie: della morte di Margherita di Sant'Erasmo l'unico motivo era davvero la scoperta che il padre aveva denunciato e fatto deportare la famiglia di Luca Spinelli?