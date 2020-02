Paradiso delle signore, anticipazioni: l'ennesimo errore di Silvia Cattaneo

Dopo qualche giorno di assenza, al Paradiso delle signore, la fiction in onda su Rai1, torna in primo piano la crisi del matrimonio tra Luciano e Silvia Cattaneo. Il ragioniere, dopo la scoperta che Federico non è suo figlio, bensì di Umberto Guarnieri, ha chiaramente detto alla moglie che resterà in famiglia ma che dovranno vivere da separati in casa.

Una posizione che Silvia Cattaneo non accetta. Nella puntata del 27 febbraio Silvia tornerà alla carica per ribadire a Luciano di essere consapevole di aver sbagliato. Davanti all'atteggiamento irremovibile di Luciano, Silvia farà un altro dei suoi errori: scriverà una lettera al marito, ripercorrendo la vicenda e prendendosi la responsabilità dei suoi errori. Poi metterà la lettera nella valigetta di Luciano.

Sarà nella puntata di venerdì 28 che la capocommessa Clelia, cercando un giocattolo lasciato in ufficio dal figlio Carletto, troverà e leggerà la lettera venendo a conoscenza del terribile segreto sulla paternità di Federico.

Un segreto che successivamente rivelerà a Luciano di aver saputo. E così Clelia tornerà ad essere la spalla sulla quale il ragioniere può piangere, la donna alla quale può aprire la sua anima. Un avvicinamento che potrebbe riunire la coppia, nonostante adesso sia entrato a far parte della vita di Clelia l'affascinante Ennio.

E così la lettera, che Silvia sperava potesse portarle il perdono di Luciano, darà solo modo di allontanarlo ancora.