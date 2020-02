Il paradiso delle signore, anticipazioni: Angela Barbieri rapirà suo figlio

Qualcosa lo si era capito già dalle anticipazioni della scorsa settimana sul Paradiso delle signore, ma adesso c'è la certezza: Angela Barbieri (Alessia Debrandi) rapirà il figlio Matteo. Sarà necessario attendere la seconda settimana di marzo per sapere come si evolverà la vicenda, ma il rapimento sarà il colpo a sorpresa dell'ultima puntata della settimana.

Una settimana che prevede tanti colpi di scena, ma nella quale la storia di Angela Barbieri capterà l'attenzione. Dopo che Lo Monaco, l’avvocato incaricato da Angela di cercare suo figlio le dirà di averlo ritrovato e che il bambino è stato adottato, la Venere, aiutata da Riccardo che è sempre più vicino alla ragazza, riuscirà ad abbracciarlo ma non accetterà di non poterlo rivedere più.

L'estremo gesto, che in un primo tempo era stato scambiato per un tentativo di togliersi la vita, in effetti sarà il rapimento.