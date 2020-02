Il paradiso delle signore, verso un nuovo triangolo amoroso: Clelia tra Ennio e Luciano

Sono i triangoli amorosi a incollare allo schermo i telespettatori di Rai1 nella fiction Il paradiso delle signore, che ha raggiunto il record del 17% di share. Ce ne sono in quantità: Roberta fidanzata con Federico Cattaneo ma non insensibile al fascino di Marcello Barbieri, Gabriella legata a Salvatore Amato ma sempre più vicina a Cosimo Bergamini, la contessa Adelaide contesa tra Umberto Guarnieri e Achille Ravasi, Riccardo Guarnieri legato a Ludovica Brancia di Montalto ma attratto da Angela Barbieri, Rocco, conteso dalle Veneri Marina e Irene. Ed adesso nella trama si inserisce anche quello tra la capocommessa Clelia Calligaris, il nuovo entrato Ennio (Tommaso Basili), facoltoso imprenditore proprietario di un cinema, e il ragioniere Luciano Cattaneo, che ha appena scoperto di non essere il vero padre del figlio Federico.

Come si evolverà questa vicenda? Chi spera di vedere finalmente insieme Luciano Cattaneo e la bella Clelia, dovrà attendere.

L'ingresso nella serie dell'attore Tommaso Basili non è per poche puntate. Avrà quindi un ruolo importante nel proseguo della storia. Tra i due è scattato un colpo di fulmine che però dovrà fare i conti con i ricordi della storia tra la capocommessa e il ragioniere ed anche con le confidenze che quest'ultimo le farà. Clelia sarà tra due fuochi e per lei non sarà facile decidere.

Per gli autori dare stabilità alla coppia che si è appena formata toglierebbe curiosità alla storia. Ed infatti non sarà così ma sarà necessario attendere qualche settimana.