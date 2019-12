Il Collegio 4, Mariana Aresta cacciata di casa dal padre perché gay

I giorni felici e spensierati che l'hanno vista protagonista nella quarta edizione del "Il Collegio" sono ormai solo un lontano ricordo per Mariana Aresta, che sul proprio profilo Instagram ha postato delle stories in cui racconta in lacrime di essere stata cacciata di casa perché lesbica.

Così avrebbe voluto il padre, una volta saputo che la ragazza di Bitritto (Bari) aveva postato una foto con dedica alla sua fidanzata. Inequivocabili le parole con cui Mariana si rivolge al padre, difendendo il proprio orientamento sessuale: "Messaggio a mio padre: io me ne vado di casa visto che mi ci hai cacciata ma questa foto innocua non se ne va da questo profilo". In un'altra story aggiunge: "Visto che ho notato molta poca chiarezza nei fatti che ho esposto in un momento di super panico ci tengo a precisare che mi è venuta contro tutta la famiglia eccetto mia madre che riteneva che avrei potuto evitare tutto questo non postando quella foto, ma che è comunque rimasta dalla mia parte, pertanto anche lei è stata cacciata” di casa”.