"E..state all’Isola", la città rigenera i quartieri

Per la prima volta il Comune di Siena, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato, culturali e artistiche della città, propone la rassegna “Estate all’Isola”, un programma di coinvolgimento intergenerazionale tramite percorsi educativi e formativi inclusivi rivolti agli insediamenti residenziali esterni al centro storico a prevenzione di fenomeni di violenza, devianza e bullismo in una sorta di peer education esclusivamente positiva.

“E…state all'Isola” nasce dal progetto “Giovani nei quartieri” studiato e concepito con lo scopo di proporre momenti di svago e socializzazione ai residenti del quartiere. Un programma rivolto certamente ai giovani, che ci auguriamo possano farsi protagonisti attivi della vita del quartiere, ma anche ai bambini, alle famiglie e agli anziani.

Partendo dai giovani che frequentano il Centro di Aggregazione Giovanile “Sale&Pepe”, il progetto si propone di giungere alle famiglie, andando a lavorare sull’integrazione sociale e culturale delle stesse. Prevede una serie coordinata di azioni, attività, interventi che hanno come protagonisti attivi o passivi (attori o destinatari) i giovani che frequentano il Centro, i quali si faranno da vettori per il coinvolgimento delle famiglie e di tutta la comunità locale in un processo costante di integrazione. Si tratta di un ricco calendario di eventi e iniziative di musica, danza, teatro e cinema.