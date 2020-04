Idee per la sostenibilità, al via iscrizioni al contest #roadtogreen

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Idee inedite per rendere il domani più sostenibile. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per #roadtogreen, il contest annuale promosso dall’associazione Road to green 2020, in collaborazione con l’Accademia del Lusso.

Con questa iniziativa, ogni anno l’associazione si pone l’obiettivo di stimolare la creatività e il confronto di idee, alimentando il dibattito sulle tematiche green tra istituzioni, imprese, associazioni e privati cittadini, per arrivare a produrre innovazione e progresso.

"Quest’anno lanciamo il nostro contest in un momento molto particolare, in piena emergenza sanitaria da coronavirus. Abbiamo deciso di non lasciarci fermare da questi eventi, continuando a portare avanti i nostri progetti, con l’augurio che tutto questo possa finire il prima possibile - osserva Barbara Molinario, presidente di Road to green 2020 - La chiamata è rivolta a tutti coloro che abbiano un’idea che possa rendere le nostre vite più sostenibili e il nostro futuro più green in qualsiasi settore, compreso quello della nostra salute. Dunque, creativi, innovatori e tutti voi che avete un’idea che vi sembra geniale, mettete i vostri pensieri nero su bianco e diteci come possano migliorare le nostre vite".

Per partecipare a #roadtogreen bisogna presentare 'opere green' inedite, ispirate ai valori della salvaguardia ambientale. Le categorie previste sono cinque: food; culture&nature; health; fashion&beauty; city, mobility&technology, ognuno può partecipare con la propria arte, senza alcun vincolo, utilizzando pitture, sculture, installazioni, video, abiti (bozzetti o realizzati), plastici ecosostenibili, disegni, fotografie, progetti di eventi e altro.

Il contest è aperto a tutti, senza vincoli di età, titolo o professione. Il vincitore sarà proclamato nel corso del Forum Internazionale 'La città del futuro', che si terrà il 24 settembre a Roma, durante il quale i finalisti presenteranno al pubblico in sala i propri lavori, e si aggiudicherà un Voucher Formativo presso l’Accademia del Lusso di Roma.