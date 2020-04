Ambiente, è online la piattaforma Educazione Digitale

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "La campagna #AmbienteInCasa non si ferma e anzi si arricchisce sempre di più. E' online la piattaforma EducazioneDigitale.it/mattm, uno strumento messo in piedi dal ministero dell'Ambiente in tempi record per informarsi e studiare da casa tutto quello che c'è da sapere sulle tematiche ambientali e in particolare sui cambiamenti climatici". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un post su Facebook.

"Questa piattaforma è diretta a studenti ed insegnanti che in questo periodo difficile possono così avviare un percorso didattico studiando contenuti creati apposta e messi a disposizione gratuitamente - spiega - Chiaramente è anche una piattaforma aperta e in molte sezioni tutti possono accedere e approfondire con link e documenti ufficiali".

L'obiettivo è "portare l’ambiente nelle case di tutti in ogni modo, cosi da diffondere una sensibilità ambientale che ci aiuti a creare un futuro migliore. E per farlo puntiamo sui nostri ragazzi e sulla scuola".

"Questo percorso didattico è diviso in 8 sezioni: cambiamento climatico, accordi internazionali, cause ed effetti, sviluppo sostenibile, mobilità sostenibile, ciclo vita dei prodotti, efficienza energetica ed energie rinnovabili", spiega.

"Tutto questo ci aiuterà a ripartire col piede giusto, nel segno dell’amore e del rispetto per il nostro Pianeta, pronti ad affrontare le sfide che ci aspettano. Inoltre ricordo che su www.cinemambiente.it continuerete a trovare documentari e film sull'ambiente gratuiti per tutti", dice Costa.