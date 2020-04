Caab, fornitura gratuita frutta e verdura a reparti Covid Sant'Orsola

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - Arance, mele, pere e clementine, ma anche fragole, finocchi, gentilina, trocadero, radicchio rosso, zucchine e pomodori: una selezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e stagionali sarà fornita gratuitamente, due volte alla settimana, da Caab - Centro Agroalimentare di Bologna, d’intesa con Fedagro Acmo Bologna che riunisce gli operatori grossisti del Caab, ai reparti Covid del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

L’iniziativa, concordata con la Fondazione Sant’Orsola, trova la collaborazione di Co.Fa.M.O. per la realizzazione delle consegne, previste ogni martedì e giovedì mattina a partire dalla prima fornitura recapitata stamane, giovedì 2 aprile: per ogni prodotto sono stati consegnati una media di 4/5 colli destinati alla fruizione non solo dei pazienti, ma anche di medici e infermieri.

"In questa emergenza - ha commentato il presidente della Fondazione Sant'Orsola Giacomo Faldella - Bologna sta mostrando il proprio volto migliore. Le preoccupazioni per la salute, così come le paure per il futuro dell'economia, non ci stanno portando a chiuderci ma ad essere più solidali, ad aver cura insieme delle esigenze della comunità. Questa iniziativa è un ottimo esempio di tutto ciò e farà sentire ancor più a tutto il personale l'abbraccio della città".