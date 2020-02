Roma, Coripet: "Ottima risposta della città su riciclo Pet in metro"

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Questa seconda fase dimostra che il progetto sta funzionando e che i cittadini di Roma hanno risposto con grande partecipazione a questa iniziativa legata alla raccolta selettiva delle bottiglie in pet nelle stazioni della metropolitana capitolina". Così il presidente di Coripet, Corrado Dentis, oggi in occasione dell’inaugurazione della compattatrice per il riciclo delle bottiglie in Pet nella stazione metro Malatesta.

"Possiamo dire - continua Dentis- che Coripet è, all’interno dei soggetti protagonisti di questa operazione, il partner tecnico che chiude il cerchio in quanto forniamo e manuteniamo l’infrastruttura idonea alla raccolta selettiva delle bottiglie, ci occupiamo del ritiro delle stesse e le avviamo a diretto riciclo per farle diventare RPet per nuove bottiglie".