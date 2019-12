Sostenibilità a tavola, meno emissioni con una dieta bilanciata

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Possiamo ridurre il 30% delle emissioni con una dieta bilanciata". Lo afferma Riccardo Valentini, membro Cmcc, docente universitario e membro del consiglio scientifico della fondazione Fbcn, Barilla center for food and nutrition, in occasione del convegno ‘Naturalmente’ organizzato da Il Messaggero a Roma all’Ara Pacis.

Insomma, le scelte alimentari in casa possono fare la differenza e, assicura Valentini, non c’è bisogno di diventare tutti i vegetariani. Da un progetto di ricerca realizzato insieme alla Fonazione Barilla center for food and nutrition "basta passare da mangiare 5 volte a settimana la carne rossa a 2 volte".

Secondo Valentini bisogna agire immediatamente anche perché "abbiamo già consumato il 73% della superficie terrestre, senza ghiacci", la popolazione è destinata ad aumentare (9 mld nel 2050) e si concentrerà soprattutto negli agglomerai urbani: "nel 2050 l’80% delle persone vivrà in città e solo il 20% in campagna".