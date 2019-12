Cop25: 'Our only future', 177 imprese per il clima

Roma, 11 dic. - (Adnkronos/Europa Press) - Un totale di 177 imprese si sono impegnate a fissare obiettivi di riduzione delle emissioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e contribuire così a limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali e a raggiungere l'obiettivo 'emissioni zero' zero entro il 2050. Sono le 177 imprese di 36 Paesi che, in occasione della Cop25 in corso a Madrid, hanno aderito all'iniziativa "Business Ambition for 1.5°C. Our Only Future".

Con una capitalizzazione di mercato di oltre 2,8 miliardi di dollari (2,52 milioni di euro) e oltre 5,8 milioni di dipendenti, queste aziende insieme sono attualmente responsabili di emissioni dirette di CO2 annuali equivalenti a quelle della Francia. Ora però hanno deciso di stabilire obiettivi scientifici (Science Based Targets), valutati in modo indipendente, per la riduzione delle emissioni, in linea con ciò che gli scienziati del clima ritengono necessario per raggiungere le disposizioni dell'accordo di Parigi.

"Ci stiamo avvicinando rapidamente alla nostra ultima possibilità di essere dalla parte giusta della storia. L'emergenza climatica sta già colpendo persone, operazioni commerciali, economie ed ecosistemi in tutto il mondo - dichiara il Ceo e direttore esecutivo del Global Compact delle Nazioni Unite, Lise Kingo - i leader aziendali hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'incoraggiare i governi ad adeguarsi urgentemente alle loro ambizioni climatiche".