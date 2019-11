Il Parlamento europeo dichiara l'emergenza ambientale

Strasburgo, 28 nov. (Adnkronos) - In vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che dichiara "un'emergenza ambientale in Europa e nel mondo". Il Parlamento chiede alla Commissione di garantire che tutte le proposte legislative e di bilancio pertinenti siano in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, come previsto dall'accordo di Parigi.