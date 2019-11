Cassino, "Con Enel Energia Tour offerto servizio sociale alla città"

Cassino, 23 nov. - (Adnkronos) - “Siamo orgogliosi che sia stata scelta Cassino per concludere questo tour che ha toccato le più grandi città d'Italia. E poi è sicuramente un grande servizio dal punto di vista sociale, perché ci sono gli anziani o le persone che non hanno dimestichezza con il computer, con internet e quindi hanno la necessità di avere un contatto fisico con qualcuno che riesce a risolvere loro il problema della bolletta, del contratto o della lettura. E quindi questo è un grande servizio che offrono alla città”. Lo ha detto il sindaco di Cassino Enzo Salera durante Enel Energia Tour che proprio nella città del Basso Lazio ha concluso il suo viaggio in 50 località italiane.

Sul camper di Enel Energia un autista d'eccezione, l'attore Andrea Dianetti che ha intrattenuto il pubblico e assaporato una specialità del territorio: la polenta con il sugo.