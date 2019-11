Enel Energia, in tanti all'ultima tappa del tour a Cassino

Cassino, 24 nov. - (Adnkronos) - Enel Energia Tour ha scelto Cassino, in provincia di Frosinone, per terminare il viaggio tra le tipicità e le eccellenze italiane. Alla guida del truck che ha toccato 50 località del Belpaese un autista d'eccezione, l'attore e cantante Andrea Dianetti volto dei programmi tv “Amici”, “I Cesaroni” e “Camera Cafè”. Il viaggio è iniziato a Messina il 16 aprile scorso.

Il taglio del nastro dell'ultima tappa è avvenuto in piazza Nicholas Green dove anche il sindaco di Cassino, Enzo Salera ha accolto il truck e i rappresentanti di Enel Energia che opera nel mercato libero: Luca Lucchesi, Responsabile Mercato Area Centro e Aurora Viola Responsabile Planning, Performance&Quality Management Mercato Italia.

E' stato un momento di allegria e socializzazione aperto a tutti, adulti e bambini, volto alla riscoperta del patrimonio locale fatto di storia e tradizioni legate anche all'enogastronomia. Così il conduttore, insieme allo chef del posto Andrea D'Amato, a bordo del truck si è cimentato nella preparazione della polenta al sugo un piatto povero ma principe della cucina italiana e del cassinate.

In collegamento video con i due Spazi Enel di Via Gaetano di Biasio 144 e Via Falaise 28, Andrea Dianetti ha accolto con battute simpatiche le persone che entravano. Un'occasione per illustrare i diversi servizi offerti improntati alla semplificazione e all'utilità per venire incontro alle molteplici esigenze. Nel frattempo gli animatori intrattenevano i più piccoli anche in Piazza Labriola.

Enel Energia Tour ha raccolto anche tante storie, raccontate attraverso i social media. Storie che hanno emozionato e che hanno creato condivisione. Lo show finale: il piano bar con Alessandro Gallozzi e una degustazione di prodotti tipici, per rafforzare ancora di più il legame con il territorio.