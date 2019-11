Eco-packaging e cassette riutilizzabili, due Super Premi per Coop

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Packaging green per la mozzarella e cassette riutilizzabili per il pesce. Coop si aggiudica due Super Premi al 'Bando per la Prevenzione 2019' promosso da Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e patrocinato dal ministero dell’Ambiente.

I due premi speciali sono stati assegnati rispettivamente a Coop Italia per la riduzione del packaging dei bocconcini di mozzarella di bufala campagna Dop 'Fior Fiore' (progetto vincitore nella filiera plastica) e a Unicoop Firenze per l’uso di casette riutilizzabili al posto delle cassette di polistirolo usa e getta negli imballaggi dei reparti pescheria (uno dei tre progetti vincitori della categoria 'economia circolare').

Coop Italia si aggiudica anche altri 18 riconoscimenti, in varie categorie, riferiti ad altrettanti prodotti a marchio sui quali si è intervenuti in ottica di economia circolare, riciclo, eco-design e riduzione di materiali. Come lo sgrassatore Coop con contenitore al 100% di plastica riciclata e le vaschette per ortofrutta con coperchio Pet e contenitore in plastica riciclata almeno dell’80%.

A ritirare i premi Renata Pascarelli Direttore Qualità Coop Italia, mentre per Unicoop Firenze sono intervenuti Giovanni Maria Petrelli, responsabile Ambiente ed Energia di Unicoop Firenze e Carlo Calusi, Business Manager Carni e Pesce. "Premi che per il loro valore e per la quantità dimostrano l’impegno dell’insegna sul versante dell’eco-compatibilità dei nostri prodotti", hanno dichiarato.

Sono stati circa 250 i casi presentati al vaglio della giuria nell’edizione 2019 da 136 imprese (+52% delle candidature rispetto all’edizione precedente), 86 sono risultate all’avanguardia nel rinnovare i loro imballaggi in 'chiave verde' e hanno ottenuti i riconoscimenti, nove i Super Premi, sei per i migliori casi identificati per ogni filiera di materiale e tre per l’economia circolare.

In totale un montepremi di 500mila euro assegnati da una giuria formata da esperti del mondo accademico, giornalistico e dalle associazioni ambientaliste e dei consumatori.