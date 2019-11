Q8-Confagricoltura, insieme per valorizzazione filiera biometano

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Valorizzare la produzione di energie rinnovabili e implementare l’economia circolare anche in campo energetico. E' l'obiettivo dell'accordo sottoscritto oggi da Kuwait Petroleum Italia Spa (Q8) e Confagricoltura. L’intesa è stata siglata dall’ad di Q8, Giuseppe Zappalà, e dal vicepresidente di Confagricoltura, Matteo Lasagna, a Ecomondo di Rimini, la fiera dedicata all'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare.

"L’accordo - spiega una nota congiunta - rafforza il legame tra il mondo dell’energia e quello dell’agricoltura attraverso l’ottimizzazione della filiera di produzione del biometano e in particolare del bio Lng (biometano liquido) quali fonti di energia rinnovabili ottenute da biomasse di origine agricola. La collaborazione si estende a tutte le possibili sinergie nel campo della produzione dei biocarburanti, nonché alla valorizzazione dei sottoprodotti della filiera agricola, in modo da massimizzarne l’uso nei differenti ambiti dell’economia circolare".

Ulteriore obiettivo perseguito da Kuwait Petroleum Italia e Confagricoltura, con il contributo delle imprese associate, è "la realizzazione di nuovi impianti di biometano e/o la riconversione a biometano di impianti a biogas già esistenti, dando valore così all’intera filiera che, partendo dalla produzione agricola, raggiunge la distribuzione del prodotto presso i punti vendita stradali".

"L’accordo sottoscritto con Confagricoltura - dichiara Giuseppe Zappalà ad di Kuwait Petroleum Italia Spa - testimonia l’impegno di Q8 per una mobilità sostenibile. Le nostre scelte strategiche di investimento nei carburanti alternativi si coniugano con una convinta responsabilità sociale e ambientale: l’intesa di oggi è finalizzata, infatti, a ottenere significativi vantaggi in termini di benefici per l’ambiente, di riduzione degli sprechi e delle emissioni di gas a effetto serra".

"Accanto a ciò - conclude Zappalà - abbiamo voluto prevedere un impegno specifico alla diffusione della cultura dell’economia circolare in campo energetico con interventi formativi nelle scuole, progetti di studio e ricerche con le Università, anche per lo sviluppo di nuove tecnologie".

"L’obiettivo - evidenzia il vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna - è mettere in campo tutte le possibili sinergie tra Confagricoltura e Q8 in particolare nella mobilità sostenibile, promuovendo l’uso di biometano avanzato, rafforzando ulteriormente in Italia sia la filiera tecnologica e industriale, sia quella agro-energetica, che nel biogas è una delle più importanti in Europa e nel mondo".