Enel Energia Tour, vice sindaco Poggibonsi: "Orgogliosi di scelta"

Poggibonsi, 29 ott. (Adnkronos) - "Siamo contenti che Poggibonsi sia stata scelta come piazza, sia per il servizio, sia per la cultura delle eccellenze gastronomiche d’Italia. Ne siamo orgogliosi, ne siamo fieri. Credo che sia l’auspicio migliore per l’inizio di questa nuova attività". Lo ha detto il vicesindaco i Poggibonsi Nicola Berti, intervenuto all’inaugurazione della tappa toscana dell’Enel Energia Tour di Poggibonsi.

"E’ un momento importante che arricchisce la fruizione di questo servizio - ha aggiunto il vicesindaco - e lo si fa in spazi nuovi, in spazi più belli e in un luogo che da poco ha anche visto nascere una piazza nuova, uno spazio urbano migliorato".

"Quindi è un’occasione ghiotta un’occasione allettante, un’occasione di augurio per questa nuova attività e questi nuovi servizi - ha concluso il vicesindaco - ed è tanto più bello è quando lo si fa accorpando questa nuova apertura con la promozione di ciò che è eccellenza sul territorio italiano".