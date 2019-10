Enel Energia Tour a Poggibonsi, D'Aprile: "Valorizziamo eccellenze locali"

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Con questa iniziativa abbiamo valorizzato due aspetti fondamentali, la presenza di Enel sul territorio, fortemente diffusa, e le eccellenze territoriali sul territorio nazionale". Lo ha detto Raffaele D’Aprile, responsabile Enel Area Mercato della Toscana, nel corso dell’inaugurazione della tappa toscana dell’Enel Energia Tour a Poggibonsi. "Per la tappa di Poggibonsi che è la seconda tappa della Toscana - ha spiegato D’Aprile - valorizziamo i cosiddetti pici di Halloween, un’eccellenza gastronomica territoriale abbinata al particolare momento in cui si fa questo evento, legato alla festività di Halloween".

Insieme alla tappa del tour di Enel Energia è stato inaugurato anche il nuovo Spazio Enel in piazza Mazzini 51° Poggibonsi. "Questa è un’occasione ghiotta per inaugurare il nuovo spazio Enel, un’occasione per presentare alla popolazione questo nuovo spazio, in una zona particolarmente centrale. Nella regione Toscana sono previsti 80 spazi Enel dove - ha concluso D’Aprile - accanto alle modalità tradizionali di ingaggio della clientela, come il canale telefonico, il canale virtuale e il canale internet, chiunque abbia la necessità di un contatto diretto con Enel può trovare uno spazio per esporre i propri problemi e acquistare comunque le commodity che sono il nostro core business".