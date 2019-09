Al Festival dello Sport campi da gioco in gomma riciclata

Roma, 10 set. (AdnKronos) - Ecopneus torna al Festival dello Sport (a Trento, dal 10 al 13 ottobre) installando quattro campi da gioco Tyrefield realizzati grazie alla gomma riciclata degli pneumatici fuori uso, con il supporto di Limonta Sport, Pentaplast, Casei Ecosystem, Mapei, Waterproofing e Biomoove come partner scientifico. Ecopneus, la società consortile senza scopo di lucro che gestisce ogni anno mediamente raccolta e riciclo di 220mila tonnellate di pneumatici fuori uso, sarà Sustainability Partner dell’edizione 2019 del Festival.

"Il Festival dello Sport è per noi una splendida occasione per mostrare a sportivi, addetti del settore e appassionati, le caratteristiche e le prestazioni delle superfici sportive Tyrefield realizzate grazie alla gomma riciclata da pneumatici fuori uso - dice Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus - Campi da gioco che coniugano prestazioni sportive di altissimo livello con un concreto contributo all’economia circolare e alla sostenibilità ambientale nel nostro Paese".

Novità di quest’anno a Trento sarà il campo da calcio Tyrefield in erba sintetica che verrà installato in Piazza Fiera con il supporto di Limonta Sport e Pentaplast.

Una tecnologia che, spiega Ecopneus in una nota, "consente di allenarsi e giocare con ogni condizione meteo, 7 giorni su 7, riducendo drasticamente i costi di gestione e manutenzione necessari con i tradizionali manti in erba naturale ed eliminando spreco di acque e ampio uso di fitofarmaci. Inoltre, il tappetino prestazionale in gomma riciclata presente sotto il manto in erba sintetica e l’intaso in gomma riciclata tra i fili d’erba garantiscono la massima giocabilità, l’ottimale rimbalzo del pallone e una risposta del terreno all’atleta del tutto analoga a quella dei migliori campi in erba naturale".

Oltre al campo da calcio di Piazza Fiera, tanto sport anche in Piazza Dante, con il campo da volley Tyrefield e i due campi da basket Tyrefield realizzati con il supporto di Casei Ecosystem, Mapei e Waterproofing, e grazie alla consulenza scientifica di Mauro Testa di Biomoove. In Piazza Dante verrà realizzato anche un campo di prova dedicato al basket 3 contro 3.

Nelle superfici sportive Tyrefield per il volley e il basket, la gomma riciclata viene utilizzata per realizzare il fondo prestazionale sotto il campo da gioco. "Le miscele utilizzate sono progettate per ottenere sia un adeguato assorbimento degli urti che una ottimizzazione del ritorno dell’energia elastica, che conferisce una perfetta risposta alle esigenze biomeccaniche dell’atleta, una riduzione dell’affaticamento muscolare, l’attenuazione dei microtraumi e un miglioramento complessivo della prestazione sportiva", spiega Ecopneus.