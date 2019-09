Al via la Settimana dell'Agricoltura in Val di Pejo

Roma, 6 set. (AdnKronos) - Eventi collettivi, fattorie didattiche, visite guidate e fiere nei diversi paesi della valle. Oltre 30 appuntamenti in 7 giorni, dall'8 al 15 settembre: dalla festa per il ritorno a valle degli animali dagli alpeggi d'alta quota fino alle gare che testano le abilità degli agricoltori. Da domenica in Val di Pejo prende il via la nuova edizione della Settimana dell'Agricoltura.

Obiettivo degli organizzatori (Comune di Peio, Consorzio Turistico Pejo 3000, Azienda per il Turismo della Val di Sole, Peio e Rabbi, Associazione Allevatori della Val di Pejo): un lungo appuntamento collettivo che coinvolga non solo le popolazioni locali ma anche turisti e visitatori per far toccare con mano quanto sia centrale il ruolo delle attività contadine per garantire vita, tutela e futuro alle aree montane.

Ogni giorno sono previste escursioni fra le malghe alla scoperta sia dei saperi che i contadini si tramandano da generazioni per costruire il corretto rapporto tra uomo e natura, sia dei segreti dell'attività agricola montana: dalla mungitura degli animali alle proprietà delle erbe di alta quota.

C'è poi l'esposizione e la valutazione di bovini che si terrà sabato 14 a Cogolo e, il giorno dopo, la scenografica Desmalgada: la sfilata degli animali agghindati con corone di fiori e foglie, accompagnati dalle musiche della banda del paese.

Al termine della sfilata, si svolgerà il Palio delle Frazioni: i concorrenti si sfideranno negli antichi mestieri montani, sfalcio dei prati, corsa con i sacchi, segagione e pelatura dei tronchi, palo della cuccagna, tiro alla fune, mungitura delle vacche (visitvaldipejo.it).