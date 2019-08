Sul Pianeta 1,7 mld di ettari da trasformare in foreste

Roma, 28 ago. - (AdnKronos) - Gli alberi possono salvare il clima. È quanto emerge da uno studio dell'Eth, il Politecnico Federale di Zurigo, sul potenziale dello stoccaggio di CO2 nella lotta ai cambiamenti climatici. Nel nostro pianeta ci sono abbastanza terre (1,7 miliardi di ettari) idonee per aumentare la superficie forestale di un terzo, senza interferire con le aree urbane o agricole. E su 1,2 miliardi di ettari giovani piante autoctone crescerebbero naturalmente. Un immenso potenziale in grado di assorbire 200 gigatonnellate di CO2.

Sulla base di questi dati, c'è chi si è rimboccato le maniche. Ci sono iniziative come la 'forest landscape restoration' lanciata dal governo tedesco con la Bonn Challenge nel 2011 per rigenerare 150 milioni di ettari di terre degradate, e come i giovani di Plant for the Planet, l'associazione di under 21 che in tutto il mondo, e da 3 anni anche in Italia, si sta adoperando per piantare nuovi alberi con l'obiettivo di raggiungere mille miliardi di unità.

“Se da un lato continuiamo a parlare di deforestazione in aumento - sottolinea Rossella Guerrieri, ricercatrice al Creaf, Centre for Ecological Research and Forestry Applications di Barcellona - dall'altro abbiamo anche foreste che avanzano, un fenomeno attribuito in buona parte all’effetto fertilizzante della CO2, che però si scontra con la mortalità diffusa degli alberi associata alla siccità estrema”.

La ricercatrice parteciperà ai Colloqui di Dobbiaco, laboratorio d’idee per una svolta ecologica, nel centro altoatesino dal 27 al 29 settembre, così come a Dobbiaco sabato 28 settembre i giovani di Plant for the Planet, proprio per discutere di questi temi.