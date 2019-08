Marevivo alla Mostra di Venezia

Roma, 26 ago. (AdnKronos) - Marevivo Onlus alla Mostra del Cinema di Venezia per la tutela del mare. Durante la manifestazione sarà dedicato spazio alle campagne dell’associazione: sul grande schermo di fronte al red carpet saranno proiettate le immagini del video #StopSingleUsePlastic 'Non c’è più spazio per fregarsene' per sensibilizzare sull’uso delle plastiche monouso.

Lo spot, diretto da Virginia Taroni e interpretato da Maria Mantero e Guido Taroni, è stato prodotto da Andy Bianchedi e dall'Agenzia di comunicazione Parini Associati per Marevivo.

Al Lido di Venezia sarà trasmessa anche la campagna #StopMicrofibre 'Per il mare ogni lavaggio è una tortura' sul problema delle microplastiche rilasciate dai tessuti sintetici in lavatrice. La campagna è stata realizzata dall’agenzia AlphaOmega pro bono per Marevivo.

"Siamo felici che Marevivo per la prima volta sia presente al Festival del Cinema di Venezia - dichiara Raffaella Giugni, responsabile Relazioni istituzionali di Marevivo - Il cinema può fare da cassa di risonanza per diffondere la necessità di affrontare quella che è ormai diventata un’emergenza globale che riguarda tutti".