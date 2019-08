Elefanti negli zoo e al circo, verso il divieto?

Roma, 19 ago. - (AdnKronos) - Stop agli elefanti selvatici, provenienti dai diversi Paesi dell'Africa meridionale, negli zoo e al circo. Potranno essere catturati solo per essere inseriti in programmi di conservazione in Africa. La proposta è della Cites (Convention on International Trade in Endangered Species), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, in occasione della sua conferenza.

Si tratta, per il momento, di una 'decisione preliminare', questo significa che il divieto sarà formalmente adottato solo alla fine della conferenza, che dura fino al 28 agosto. Tra gli oltre 180 Paesi che aderiscono alla Cites, però, c'è chi si oppone alla proposta e non è chiaro se sarà raggiunta la necessaria maggioranza dei due terzi per l'approvazione del divieto. A causa di 'problemi procedurali', l'Unione europea non è stata in grado di esprimere il proprio voto in seno al comitato.

"Catturare i cuccioli di elefanti selvatici togliendoli alle loro mandrie è un evento traumatico per l'animale e completamente inaccettabile", dichiara Daniela Freyer, cofondatrice del gruppo di conservazione Pro Wildlife, ricordando che lo Zimbabwe è uno di Paesi "particolarmente attivi" nella vendita di cuccioli di elefante in Asia e in altre regioni.