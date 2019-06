Chiesti quasi 6 anni per Trecciolino, in serata la sentenza

Nel processo per il caso dei cavalli scambiati, il pm Sara Faina ha chiesto cinque anni e 10 mesi di condanna per Luigi Bruschelli, 3 anni e 3 mesi per Enrico Bruschelli, 3 anni e 2 mesi per il veterinario Mauro Benedetti, 3 anni e 15 giorni per Sebastiano Murtas. Trecciolino ha rilasciato una dichiarazione spontanea, smentendo le cose dette dalla sua ex compagna Annarita Saltalamacchia e ribadendo di aver dedicato sempre la sua vita al benessere dei cavalli. La sentenza è attesa in serata, dalle 18 in poi.