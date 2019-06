Rubano una borsa in un bar, due donne denunciate

I carabinieri di Siena hanno denunciato in stato di libertà due donne, una di 46 e l'altra di 66 anni, che hanno sottratto una borsa a una turista nel centro storico di Siena. Il furto è avvenuto in un bar molto frequentato: la vittima era impegnata nell’acquisto di alcuni dolci ed è stata distratta dalla più anziana con la scusa di fornire consigli sulla qualità dei prodotti. Intanto la complice ha compiuto il misfatto. I militari, dopo aver raccolto le testimonianze e aver visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno ricostruito la via di fuga delle donne e le hanno identificate. Entrambe sono state deferite alla Procura di Siena per furto aggravato in concorso.