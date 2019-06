Due capannoni in fiamme, pompieri in azione

Due capannoni pieni di rotoballe sono bruciate in località La Magione nel comune di Monteriggioni (vicino a Quercegrossa). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi che sono riusciti a spegnere l'incendio, vasto e pericoloso, non senza difficoltà. La situazione sta tornando via via alla normalità, anche se vi è stata giustificata paura. I vigili faranno le verifiche per capire come sia divampato l'incendio.