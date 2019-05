Vasta operazione antidroga, tre arrestati

Si è conclusa con successo, dopo numerose perquisizioni tra Siena e Grosseto, una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato denominata “Bosco Segreto”, coordinata dalla Procura di Siena e da quella per i minorenni. Gli agenti hanno sequestro di denaro, sostanze stupefacenti e telefoni cellulari e hanno messo in manette tre tunisini, risultati clandestini: uno di 21 anni (in Italia senza fissa dimora e con un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti emessa dal Gip presso il tribunale di Siena su richiesta della Procura), uno di 40 (arrestato in flagranza di reato in possesso di eroina e cocaina) e uno di 17. Altre sei persone sono state denunciate per favoreggiamento e detenzione di stupefacenti per fini di spaccio.