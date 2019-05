Elezioni comunali, prime conferme. Incredibile a Murlo AGGIORNAMENTI

Nei 29 comuni della provincia di Siena chiamati alle urne, arrivano le prime conferme. A Chiusdino è stata eletta sindaco l'unica candidata Luciana Bartaletti della lista "Sviluppo sostenibile Insieme" (centrosinistra), primo cittadino uscente. A San Quirico eletto Danilo Maramai del Patto Civico San Quirico mentre confermato anche il sindaco uscente di Chianciano Terme, Andrea Marchetti che ha battuto i civici del centrosinistra ed il Partito comunista. A Casole d'Elsa trionfa Andrea Pieragnoli, ex vice di Piero Pii che ha sconfitto la coalizione del Pd. Eletto il nuovo primo cittadino di Buonconvento, Riccardo Conti che supera il centrodestra. Marcello Bonechi, centrosinistra, è confermato sindaco di Castellina in Chianti e Francesco Fabbrizzi (ancora centrosinistra) resta nella sua poltrona a Radicofani. A Radda in Chianti proseguirà nel lavoro di sindaco Pier Paolo Mugnaini con il 74% che annienta il centrodestra con Donatella Santinelli. "Centrosinistra Progetto comune" elegge sindaco di Cetona, Roberto Cottini.

A Monteriggioni eletto sindaco Andrea Frosini del Pd con il 43,33, seconda l'ex primo cittadino Raffaella Senesi. A Monteroni d'Arbia verso la conferma per Gabriele Berni e a Gaiole in Chianti con Michele Pescini. Agnese Carletti stravince con l'83% a San Casciano dei Bagni. Roccaforte della sinistra si conferma anche San Gimignano dove vince Andrea Marrucci con il 70% e Castelnuovo Berardenga con Fabrizio Nepi con il 72%. Per 200 voti confermato sindaco di Abbadia San Salvatore, Fabrizio Tondi con il 37% e a Piancastagnaio Luigi Vagaggini con il 63%. Giacomo Grazi, centrosinistra, confermato sindaco di Torrita di Siena con il 56%. Giuseppe Gugliotti ha ottenuto un plebiscito a Sovicille dove è stato confermato primo cittadino con oltre il 65%, a seguire il centrodestra e quindi il Movimento 5 Stelle.

Ufficiale l'elezione a Rapolano Terme di Alessandro Starnini, ex presidente comunista degli anni '90 della Provincia di Siena ed ex consigliere regionale dei Ds con il 51%. Centrosinistra con Michele Angiolini batte con il 56% il centrodestra di Gianfranco Maccarone a Montepulciano. A Radicondoli è Francesco Guarguaglini il primo cittadino con il 63%, ha sconfitto Ettore Barducci. Solo 200 voti di scarto eleggono Fabrizio Nucci sindaco di Asciano per il centrosinistra, Edo Zacchei invece sarà il sindaco di centrosinistra di Sinalunga (53%). A Pienza, Manolo Garosi con il 59% succede in continuità al sindaco Fè che batte il centrosinistra con Maria Stefania Lio. A Castiglione d'Orcia, Claudio Galletti del centrosinistra è confermato primo cittadino con il 75%.

Il dato più clamoroso arriva da Murlo dove il candidato del centrosinistra Fabiola Parenti, primo cittadino uscente, è stata bocciata. Il nuovo sindaco è Davide Ricci con 639 voti contro i 574 di Parenti. Terzo Alessio Manetti della lista civica "Murlo guarda oltre".

Attesa per i comuni di Poggibonsi e Colle Val d'Elsa, gli unici sopra i 15mila abitanti. Il primo dato arriva da Poggibonsi dove il sindaco uscente del Pd, David Bussagli, è in vantaggio sul leghista Riccardo Galligani. Bussagli al momento è sopra il 50% e se resterà così verrà eletto direttamente. A Colle Val d'Elsa si va verso il ballottaggio: Alessandro Donati del centrosinistra è avanti con il 39%, Andrea Bargi della Lega e Civico è dietro con il 22%.