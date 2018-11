L'addio al vigile del fuoco Francesco Santi Cheli

Hanno avuto luogo nel duomo di Acquapendente, il comune in cui risiedeva con la famiglia, le esequie di Francesco Santi Cheli, il capo squadra dei vigili del fuoco del comando di Siena, in servizio presso il distaccamento di Piancastagnaio, il paese in cui era nato nel 1963. La sua morte prematura, avvenuta a seguito di una caduta nella sua abitazione, provocata da un malore, ha profondamente colpito non solo i suoi concittadini, che lo conoscevano bene e lo apprezzavano per le grandi doti di umanità, ma anche i colleghi che riconoscevano in lui competenza, professionalità e un forte spirito solidaristico. Era stato assunto nel 1991. Negli anni 2003-2007 aveva prestato servizio presso il comando di Viterbo e nel 2011 si era conquistato la qualifica di capo squadra esperto. Aveva partecipato a molte missioni tra cui l'alluvione di Lucca nel 1992, il terremoto nelle regioni Umbria e Marche nel 1997, il terremoto de L'Aquila nel 2009, il terremoto nell'Emilia Romagna nel 2012. Nel 2006 aveva ricevuto la croce di anzianità per i 15 anni di servizio prestati nei Vigili del Fuoco. Il Capo Squadra Cheli aveva espletato l'ultimo turno di servizio il 26 settembre scorso presso il Distaccamento di Piancastagnaio.