Siena, controlli anti droga dei carabinieri in tutta la provincia: due arresti

È terminata domenica 2 aprile la campagna antidroga che la scorsa settimana ha impegnato in modo sinergico e corale da tutti i reparti dei carabinieri del comando provinciale di Siena. Numerosi i controlli effettuati, non solo su strada ma anche negli esercizi pubblici. I carabinieri della compagnia di Poggibonsi hanno arrestato uno spacciatore di sostanze stupefacenti colpito da ordine di custodia cautelare in carcere che si era rifugiato a Poggibonsi. Il provvedimento era stato emesso agli inizi di marzo dal gip presso il Tribunale de L’Aquila a carico di un 37enne, straniero, che nel corso del 2022 aveva spostato il centro dei suoi affari proprio nel capoluogo abruzzese, dove si era reso protagonista di una fiorente attività di spaccio di cocaina in concorso con un cittadino italiano, anch’egli arrestato a L’Aquila. Secondo l’ipotesi investigativa condivisa dal giudice, i due si sarebbero resi responsabili di circa duecento cessioni documentate di cocaina e di un’estorsione ai danni di un tossicodipendente locale. Il cittadino albanese, ricercato dalla polizia tra il Lazio, l’Abruzzo e la Toscana, è stato individuato dai carabinieri di Poggibonsi e, con una veloce operazione, tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Siena a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri della compagnia di Siena, supportati da quelli del reparto specializzato del Nas di Firenze e del Nil di Siena, ma anche da personale civile dell’Asl Toscana Sud Est e dalla polizia municipale di Rosia, hanno controllato due locali notturni, rispettivamente a Siena e Rosia. Nel corso delle verifiche uno dei due locali è stato chiuso; infatti durante l’accesso gli operanti hanno riscontrato numerose violazioni alle norme igienico sanitarie nelle modalità di conservazione dei cibi e nella manutenzione delle attrezzature.

I carabinieri della Stazione di Siena, a seguito di controllo alla circolazione della strada, in località Pian delle Fornaci, hanno fermato un 47enne senese che viaggiava a bordo della propria auto. Sottoposto a controllo, durante le procedure volte all’identificazione, il fermato è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina, che è stata sequestrata amministrativamente. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Siena quale assuntore di sostanze stupefacenti con ritiro della patente.

I carabinieri della Compagnia di Montepulciano, hanno eseguito l’arresto di uno straniero trovato in possesso di più di 600 grammi di eroina: nel corso di un posto di controllo, l’attenzione dei militari è caduta su di un’auto condotta da un cittadino straniero, trentenne, che visibilmente nervoso è stato trovato in possesso di circa 700 grammi di eroina che teneva nascosta nella scatola della leva del cambio della propria auto. L’uomo, arrestato, è stato condotto in carcere messo a disposizione della Procura della Repubblica di Siena. Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate più di 1500 persone e controllati 1200 veicoli.

