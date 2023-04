Siena, si infiamma la campagna elettorale

02 aprile 2023 a

A meno di due settimane dalla presentazione delle liste, la campagna elettorale a Siena entra nel vivo con una girandola di iniziative. Sabato 1 aprile è stata la volta della coalizione che sostiene Nicoletta Fabio, che ha fatto arrivare in città i sindaci dei capoluoghi della Toscana amministrati dal centrodestra. Insieme a loro anche i parlamentari di riferimento. E la candidata è stata esplicita: “Siena non merita un ritorno al passato”. Parallelamente uno degli 8 candidati a sindaco, Fabio Pacciani, ha portato a termine nella parrocchia di Santa Petronilla il quarantesimo incontro dell’iniziativa “Strada per strada”. E’ stata anche l’occasione per dire cosa farà se verrà eletto primo cittadino.

Servizio completo sul Corriere di Siena di domenica 2 aprile

In 700 in corsa per 32 posti di consigliere comunale

