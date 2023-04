Siena, Boldrini candidata Cinque Stelle: "Va superata la carenza di infrastrutture"

01 aprile 2023 a

Alla fine anche il Cinque Stelle scende nell'arena delle elezioni amministrative senesi: ottenuto il via libera da Roma, sarà Elena Boldrini la candidata a sindaco. "E' un passo avanti notevole - commenta la diretta interessata - anche pensando a quello che era successo al Movimento a Siena dal 2018 in avanti. Non abbiamo comunque mai mollato e adesso corriamo per vincere con il vanto che, negli ultimi anni, a livello nazionale abbiamo sempre rispettato gli impegni che ci eravamo presi con gli elettori. Stiamo scrivendo il programma, a breve lo presenteremo insieme alla nostra lista di candidati. A Siena, purtroppo, paghiamo una carenza di collegamenti infrastrutturali, un tema che poi mi sta particolarmente a cuore è la gestione dei rifiuti, che si collega al decoro urbano e all’ambiente. La speranza è quella di avere in futuro una gestione più efficiente e anche più economica, perché la Tari non lo è”.

Via libera da Roma, M5S in corsa per le comunali

Boldirini, poi, analizza il quadro politico cittadino: "Qualcuno è partito prima, come Fabio Pacciani che tuttavia ha messo un po’ di tutto dentro la propria coalizione. Se dovessero vincere siamo sicuri che non inizierebbero subito a litigare? Il centrodestra può invece sfruttare il fatto di avere un partito come Fratelli d’Italia che è molto forte a livello nazionale, tuttavia al governo stanno già facendo parecchia confusione. La coalizione di centrosinistra? Non conosco personalmente Anna Ferretti, ma sento parlare bene di lei. Se sarà lei il sindaco spero che sarà possibile collaborare su temi che potrebbero essere di sensibilità comune. Mi fa invece sorridere l’alleanza stranissima che si è creata a sostegno di Massimo Castagnini, con Italia Viva e il resto del centrodestra. Non ci vedo logica politica. Per quel che riguarda Emanuele Montomoli non ho capito quali siano le sue idee di sviluppo della città”.

