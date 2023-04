Siena, Soldati (Cai): "Non contestiamo i tagli boschivi ma le loro modalità"

01 aprile 2023 a

Il dibattito, anche aspro e duro, che da un po' di tempo si sta sviluppando intorno ai tagli selvaggi di alberi nella Montagnola Senese si arricchisce dell'intervento di Riccardo Soldati, presidente del Club alpino italiano (Cai) di Siena. “Va ribadito - chiarisce - che non è in discussione la possibilità di procedere con gli interventi nei boschi, quanto, piuttosto, le modalità con le quali avvengono. Manca una politica di pianificazione, di coordinamento, e, giova ribadirlo, di maggiore attenzione alle autorizzazioni. La nostra commissione Tutela ambiente montano segue con particolare attenzione quanto avviene in quelle aree, che assumono particolare rilevanza, stante l’importanza dei boschi sotto il profilo ambientale, oltreché per la presenza della nostra rete sentieristica, che costituisce un patrimonio di tutti e che, con il taglio indiscriminato, vede danneggiate la sua manutenzione e fruizione, con l’eliminazione dei segnavia bianchi e rossi. Ne risente anche la sicurezza degli escursionisti, come purtroppo ci insegnano i recenti fatti, con un gruppo, tra l’altro esperto, che si è perso".

Il Club alpino: "La nostra sentieristica sulla Montagnola danneggiata dalle ditte che tagliano i boschi"

Cosa si può fare, allora? "L’auspicio è di una riforma dell’attuale legislazione sul tema, una maggiore ponderazione sul rilascio delle autorizzazioni, oltre all’inserimento della rete sentieristica negli strumenti urbanistici regionali, provinciali e degli enti locali. La multifunzionalità del bosco impone la sua conservazione da ogni forma di pericoloso degrado, quale la perdita di biodiversità, gli incendi e i tagli abusivi e indiscriminati”.

