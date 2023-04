Siena, la difesa di Portanova presenta ricorso contro la sentenza di condanna

01 aprile 2023 a

La difesa di Manolo Portanova, condannato dal Tribunale di Siena a 6 anni per violenza sessuale e lesioni su una studentessa dell'ateneo senese, ha presentato ricorso in Appello. L'avvocato Gabriele Bordoni, difensore del calciatore del Genoa, era a Siena per depositare il documento che sarà poi trasmesso alla Corte di Appello di Firenze, la quale nei prossimi mesi dovrà fissare l'udienza: 100 pagine, nelle quali, specifica il legale, “abbiamo contraddetto parola per parola le motivazioni della sentenza di condanna”. Nelle prossime settimane a presentare ricorso sarà anche la difesa di Alessio Langella, lo zio di Portanova, anche lui condannato a 6 anni e difeso dall'avvocato Alessandro Betti.

Portanova: "Mi viene rubato il sogno di bambino, sono al centro di un processo mediatico"

Nel frattempo il calciatore, tramite i social, si è rivolto direttamente alla vittima che avrebbe voluto rendere, a suo dire, mediatica la questione. “Le tue storie sui social - ha scritto - son sembrate subito esplicite, non per il like, non per le condivisioni, semplicemente perché in un momento come questo la tua priorità è stata quella di farti dei selfie inquadrando il bracciale dell'ospedale e associandolo ai giornali che scrivevano il mio nome”.

