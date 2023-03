Siena, il sindaco De Mossi lascia e si promuove

30 marzo 2023 a

a

a

“Se vi guardate intorno, trovate una città più in ordine, più forte e più disponibile a guardare al futuro con un occhio di speranza”. L’eredità di Luigi De Mossi. In attesa che qualcuno la raccolga, “spero chi verrà dopo di me lo faccia”, il sindaco di Siena ha tracciato il bilancio del mandato, a poco più di un mese dalla scadenza. Quasi un proclama elettorale, dettagliato in quattro capitoli, se non fosse che il primo cittadino non si ricandiderà. “Aver fatto cinque anni in questo periodo è quasi come averne fatti 10. La libertà delle persone vale più di qualunque altra cosa. La poltrona non è un obbligo e scendere volontariamente non indebolisce la personalità".

Servizio completo sul Corriere di Siena di giovedì 30 marzo

De Mossi: "Direttiva europea sulle Case Green, il Governo fermi questa follia"

