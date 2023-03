Siena, arrestato ed espulso uno straniero a Colle Val d'Elsa

29 marzo 2023 a

I carabinieri di Colle Val d’Elsa, nel corso dei loro servizi straordinari, hanno fermato un’auto con a bordo tre giovani, due stranieri e un italiano che, perquisiti, sono stati trovati in possesso di diverso materiale riconducibile al consumo e al taglio di sostanze stupefacenti, nonché tre coltelli di cui uno a serramanico portato senza giustificato motivo dall'italiano. Uno dei due stranieri, inoltre, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione nonostante il quale aveva fatto rientro nel nostro Paese senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno. Per tale motivo è stato arrestato e condotto davanti al Tribunale di Siena per essere giudicato con il rito direttissimo ed espulso.

Il secondo straniero è stato accompagnato alla Questura di Siena per essere poi trasferito al primo Centro di permanenza per il rimpatrio disponibile. L'italiano, infine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena per il possesso ingiustificato del coltello.



