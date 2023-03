Abbadia San Salvatore, tutti al lavoro per aiutare la Misericordia

29 marzo 2023 a

a

a

Un tavolo per trovare una soluzione alle problematiche segnalate dalla Misericordia di Abbadia San Salvatore. Difficoltà soprattutto economiche per fare fronte alle quali il direttore generale della Asl Tse, Antonio D’Urso, si è impegnato a costituire un tavolo con i vertici provinciali e regionali delle Misericordie oltre che della Misericordia di Abbadia, al quale siederà anche il direttore del dipartimento emergenza Urgenza Asl Tse dottor Massimo Mandò per trovare una prima soluzione alle criticità lamentate dalle associazioni di volontariato. In ballo la continuazione del servizio notturno delle ambulanze.

Servizio completo sul Corriere di Siena di mercoledì 29 marzo

Presidio a sostegno della confraternita

