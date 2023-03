Siena, presunto stupro di gruppo: processo a settembre

29 marzo 2023 a

Entrerà nel suo clou a settembre il processo a carico di Alessandro Cappiello, il terzo giovane coinvolto nel presunto stupro di gruppo, avvenuto a Siena nel maggio 2021, a danno di una studentessa dell'Università di Siena, e che ha visto protagonisti anche il calciatore Manolo Portanova e lo zio Alessio Langella, già condannati con rito abbreviato a 6 anni. Martedì 28 marzo si è svolto al primo piano del palazzo di giustizia, dinanzi al collegio presieduto dal giudice Roberto Carrelli Palombi, il primo atto del procedimento per il ragazzo che aveva scelto di andare per il rito ordinario ed è accusato di violenza sessuale e lesioni dolose. Si è trattato di un'udienza di smistamento, in vista dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale che si aprirà il prossimo 12 settembre e si attende lunga e articolata.

Servizio completo sul Corriere di Siena di mercoledì 29 marzo

Presunta violenza di gruppo: comincia il processo ordinario per il terzo accusato con Portanova e Langella

