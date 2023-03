Siena, presunta violenza di gruppo: via al processo ordinario per l'amico di Portanova

28 marzo 2023 a

Comincia questa mattina (28 marzo 2023) al tribunale di Siena, la prima udienza del processo ordinario legato al caso Portanova, incentrato sulla presunta violenza sessuale di gruppo subita nel maggio 2021 nella città del Palio da una giovane studentessa universitaria, fatto che ha coinvolto Manolo Portanova, il calciatore attualmente al Genoa, lo zio Alessio Langella, l’amico Alessandro Cappiello e un parente dello stesso Portanova, all’epoca minore.

Dopo la condanna in primo grado a 6 anni con rito abbreviato inflitta all’atleta e a Langella, da oggi si apre il procedimento a carico del terzo maggiorenne, che non ha scelto riti alternativi, ed è accusato di violenza sessuale e lesioni dolose. Si prospetta un’udienza tecnica e di smistamento, nel corso della quale saranno esperiti alcuni adempimenti in vista dell’avvio dell’istruttoria dibattimentale, fra cui il deposito della lista dei testimoni e l’ammissione delle prove. I legali della giovane, l’avvocato Jacopo Meini e la collega Claudia Bini dell’associazione Donna Chiama Donna, come annunciato, chiederanno ai giudici di far svolgere l’istruttoria a porte chiuse.

