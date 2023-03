Siena, Mps: presentate le liste di minoranza per le nomine nel nuovo Cda

27 marzo 2023 a

a

a

In vista della composizione del nuovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, per gli esercizi 2023-2024-2025, di Banca Mps, sono stati presentati i nomi delle liste di minoranza. Sono infatti state depositate le liste delle Fondazioni bancarie Mps, Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cassa dei Risparmi di Forlì, Cassa di Risparmio di Cuneo, Cr Firenze, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione di Sardegna. Complessivamente, sono titolari del 2,305% del pacchetto azionario del capitale sociale. Il tutto in previsione dell'assemblea dei soci del 20 aprile 2023,

Questi i candidati presentati. Per il ruolo di consiglieri: Giampaolo Gabbi; Donata Paola Patrini; Andrea Paolo Perrone; Antonella Guglielmetti. Per quello di membro effettivo del Collegio sindacale: Paolo Prandi; Antonella Giachetti. Per quello di membro supplente del Collegio sindacale: Antonia Coppola; Simone Ennio Zucchetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.