Abbadia San Salvatore, presidio a sostegno della confraternita

In vista della riunione che si terrà lunedì pomeriggio 27 marzo a Siena, fissata dal direttore generale Asl Toscana sudest Antonio d’Urso, alla presenza dei sindaci dei Comuni interessati e dei responsabili di molti dipartimenti e settori della Usl, per dare una soluzione alle problematiche della Misericordia di Abbadia San Salvatore (rinviata per il momento la interruzione del servizio 112 notturno), si è svolto nel Comune amiatino il presidio della lista civica “Abbadia Futura” e del “Comitato Ambiente del Monte Amiata”, a sostegno della confraternita.

Servizio completo sul Corriere di Siena di lunedì 27 marzo

Stop al servizio notturno delle ambulanze

